Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’313 0.2%  DAX 25’441 1.0%  Euro 0.9255 0.1%  EStoxx50 6’120 0.9%  Gold 4’017 0.4%  Bitcoin 66’060 0.4%  Dollar 0.8270 0.2%  Öl 117.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Partners Group2460882Sandoz124359842Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
VW-Tarifstreit: Das ist der Fahrplan für die nächsten Wochen - Aktie legt zu
Telekom-Aktie im Blick: BofA sieht Kurspotenzial trotz wachsendem SpaceX-Druck
Suche...

Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Montagnachmittag nach

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Montagnachmittag nach

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 27,63 USD.

Hims & Hers Health
22.83 CHF -2.11%
Kaufen Verkaufen

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 27,63 USD abwärts. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,26 USD ein. Bei 27,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 243'782 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,47 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Analysen zu Hims & Hers Health

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Heute 19 Uhr: Futures-Optionen auf S&P 500, Gold & Öl live
09:27 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:25 SG-Marktüberblick: 26.10.2026
09:05 US-Midterms 2026: Politik im Fokus, Märkte im Blick
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Abwärtstrend gestoppt?
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’125.74 19.54 SRBCQU
Short 15’431.55 13.77 S7BSAU
Short 16’051.56 8.63 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’538.95 26.10.2026 17:31:10
Long 13’925.32 19.95 S6E2BU
Long 13’605.06 13.91 SJBE2U
Long 13’028.90 8.93 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen
Frische Impulse für die Roche-Aktie? Krebsmedikament Divarasib überzeugt in Phase-III-Studie
Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich
Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet
TUI-Aktie im Plus: Kreuzfahrtschiff 'TUI Cruises' in Unfall mit Containerschiff verwickelt
Idorsia-Aktie zieht an: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Gold, Öl & Co. in KW 43: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.