Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gibt am Montagnachmittag nach

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 27,63 USD abwärts. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,26 USD ein. Bei 27,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 243'782 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,47 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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