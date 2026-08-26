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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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26.08.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend im Sinkflug

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend im Sinkflug

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 6,0 Prozent auf 29,86 USD ab.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 29,86 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,78 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,04 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 760'357 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,29 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Gewinne von 118,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 117,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,504 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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