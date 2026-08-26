Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 30,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 30,53 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 298'668 Hims Hers Health-Aktien.

Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 53,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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