Um 20:26 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 14,92 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 14,92 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 971'848 Hims Hers Health-Aktien.

Am 06.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 174,76 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,46 USD. Dieser Wert wurde am 25.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 9,76 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Hims Hers Health gewährte am 09.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 890.37 Mio. USD – ein Plus von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 598.98 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,896 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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