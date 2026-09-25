Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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25.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 29,23 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 29,23 USD. Das Tagestief markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,57 USD. Bei 29,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 548'854 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 123,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 52,99 Prozent Luft nach unten.
Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 753.21 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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