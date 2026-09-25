Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 28,67 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,32 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181'656 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Mit einem Zuwachs von 127,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 52,08 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 753.21 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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