Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 31,87 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 32,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 730'773 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,29 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 104,86 Prozent wieder erreichen. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,89 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,504 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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