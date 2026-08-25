Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 31,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 32,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,26 USD. Bisher wurden via New York 325'607 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,49 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,504 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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