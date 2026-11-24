Um 20:26 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 14,83 USD ab. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 14,56 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 708'608 Stück.

Bei 40,98 USD erreichte der Titel am 06.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 176,33 Prozent Luft nach oben. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 7,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.11.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 890.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 598.98 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,896 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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