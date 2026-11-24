Um 16:28 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 14,81 USD ab. Bei 14,63 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 324'533 Hims Hers Health-Aktien.

Am 06.12.2025 markierte das Papier bei 40,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 176,70 Prozent Luft nach oben. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,22 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 09.11.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 890.37 Mio. USD gegenüber 598.98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,896 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind