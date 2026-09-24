Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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24.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 28,94 USD.
Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 28,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,97 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 864'121 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,29 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 125,60 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Mit Abgaben von 52,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Hims Hers Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Hims Hers Health gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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