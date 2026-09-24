Hims Hers Health Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 28,30 USD. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,31 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 473'747 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,29 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 56,65 Prozent niedriger. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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