Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 15,27 USD zu. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,85 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,80 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 890'399 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 168,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Am 09.11.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 890.37 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 598.98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,896 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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