|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Montagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 15,51 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 15,51 USD. Im Tageshoch stieg die Hims Hers Health-Aktie bis auf 15,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,80 USD. Bisher wurden heute 430'305 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.
Am 06.12.2025 markierte das Papier bei 40,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 164,22 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 09.11.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 890.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,896 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hims & Hers Health
|
16:29
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Freitagabend herbe Einbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Hims & Hers Health
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.