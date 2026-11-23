Um 16:28 Uhr stieg die Hims Hers Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 15,51 USD. Im Tageshoch stieg die Hims Hers Health-Aktie bis auf 15,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,80 USD. Bisher wurden heute 430'305 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2025 markierte das Papier bei 40,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 164,22 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 09.11.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 890.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,896 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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