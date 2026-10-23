Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend Verlust reich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 28,29 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,39 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 28,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 887'664 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 50,97 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 44,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 105,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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