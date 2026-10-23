Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 27,90 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,70 USD nach. Bei 28,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 190'759 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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