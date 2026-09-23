Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit kräftigen Verlusten

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 5,5 Prozent auf 28,76 USD ab. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,76 USD ein. Bei 30,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 716'669 Hims Hers Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 127,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 109,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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