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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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23.09.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 29,23 USD abwärts.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 29,23 USD. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,21 USD. Bei 30,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 216'677 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,40 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 52,99 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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