Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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22.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Abend kräftig
Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 31,24 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 20:26 Uhr 6,4 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,80 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'254'560 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 108,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 56,02 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 753.21 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 544.83 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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