Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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21.09.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 28,78 USD nach oben.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 28,78 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,93 USD. Bei 28,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 558'434 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 126,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 109,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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