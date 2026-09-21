Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag fester

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 28,62 USD. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 28,80 USD zu. Mit einem Wert von 28,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 250'890 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 13,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 108,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 753.21 Mio. USD gegenüber 544.83 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health im Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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