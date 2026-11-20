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20.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Freitagabend herbe Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,2 Prozent auf 14,87 USD abwärts.
Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 7,2 Prozent auf 14,87 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,79 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,51 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 1'443'336 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 40,98 USD erreichte der Titel am 06.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 175,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 7,60 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 09.11.2026 vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 890.37 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598.98 Mio. USD in den Büchern standen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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