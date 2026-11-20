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20.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 15,82 USD.
Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 15,82 USD abwärts. Bei 15,49 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,51 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 674'509 Aktien.
Bei einem Wert von 40,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2025). Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 159,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Mit Abgaben von 13,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 09.11.2026. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 890.37 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 598.98 Mio. USD umgesetzt.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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