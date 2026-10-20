Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Dienstagabend kräftig

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 29,56 USD zu. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 30,01 USD. Mit einem Wert von 28,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'217'380 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,39 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,23 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 115,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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