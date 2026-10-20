Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 28,58 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 256'962 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,39 USD erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 83,31 Prozent wieder erreichen. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Verlust von 51,92 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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