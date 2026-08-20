Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health macht am Donnerstagabend Boden gut

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 32,01 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Hims Hers Health-Aktie sogar auf 33,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'080'301 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 50,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,08 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,493 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind