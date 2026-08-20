Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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20.08.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health bricht am Nachmittag nach oben aus
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 32,66 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 5,0 Prozent auf 32,66 USD zu. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,16 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 30,95 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 902'593 Aktien.
Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 49,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 57,93 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
2026 dürfte Hims Hers Health einen Verlust von -0,493 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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