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19.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 16,63 USD nach.
Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 16,63 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 16,56 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,06 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 443'285 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,98 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 09.11.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 598.98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 890.37 Mio. USD ausgewiesen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,892 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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