Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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19.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 27,72 USD abwärts.
Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 27,72 USD abwärts. Im Tief verlor die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,54 USD. Bei 28,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 229'956 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 57,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,43 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hims Hers Health am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544.83 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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