Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Mittwochabend an

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,1 Prozent auf 29,61 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,55 USD. Zuletzt wurden via New York 1'339'491 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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