Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 28,58 USD. Die Hims Hers Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,29 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 595'809 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 128,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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