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18.11.2026 20:27:14
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 17,29 USD ab.
Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 17,29 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bisher bei 17,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,94 USD. Bisher wurden heute 755'027 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.
Bei 40,98 USD markierte der Titel am 06.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 20,53 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 09.11.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 890.37 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 598.98 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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