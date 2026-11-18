Die Hims Hers Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 17,90 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,20 USD zu. Bei 17,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 302'012 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2025 bei 40,98 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,94 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Mit einem Kursverlust von 23,24 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 09.11.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 890.37 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,892 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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