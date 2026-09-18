Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verzeichnet am Abend kaum Ausschläge

Die Hims Hers Health-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,90 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,01 USD. In der Spitze büsste die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,72 USD ein. Bei 28,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 824'871 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,29 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 134,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Abschläge von 50,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 753.21 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD in den Büchern standen.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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