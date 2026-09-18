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18.09.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 28,17 USD.

Hims & Hers Health
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Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 28,17 USD. Im Tageshoch stieg die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,01 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 547'714 Stück.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Abschläge von 51,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,589 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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