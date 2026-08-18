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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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18.08.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Minus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 27,82 USD.

Hims & Hers Health
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Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,8 Prozent auf 27,82 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 27,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 27,85 USD. Zuletzt wechselten 495'898 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Bei 65,29 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 134,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,74 USD ab. Mit einem Kursverlust von 50,61 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.08.2026 äusserte sich Hims Hers Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hims Hers Health einen Umsatz von 544.83 Mio. USD eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,449 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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