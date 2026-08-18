Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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18.08.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 28,14 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 28,14 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 27,85 USD. Bisher wurden via New York 190'924 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 132,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Hims Hers Health im vergangenen Quartal 753.21 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umsetzen können.
In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,449 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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