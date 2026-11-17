Um 16:28 Uhr ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 17,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,72 USD aus. Bei 18,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 575'327 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD. 130,10 Prozent Plus fehlen der Hims Hers Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Hims Hers Health-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Hims Hers Health liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 890.37 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 598.98 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,892 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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