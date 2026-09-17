Hims Hers Health Aktie News: Anleger greifen bei Hims Hers Health am Donnerstagabend zu

Um 20:26 Uhr ging es für das Hims Hers Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 28,09 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 28,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,82 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 522'338 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 132,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 104,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind