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17.09.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag höher

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 28,43 USD.

Hims & Hers Health
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Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Bei 28,90 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 144'653 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Mit einem Kursverlust von 51,67 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 10.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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