Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health präsentiert sich am Montagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die Hims Hers Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 28,38 USD nach oben. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 28,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 730'913 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 130,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,59 Prozent.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,449 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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