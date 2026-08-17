Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 27,83 USD. In der Spitze fiel die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,51 USD. Bei 28,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244'745 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 134,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 102,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 753.21 Mio. USD – ein Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 544.83 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,449 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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