Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 18,97 USD abwärts. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,61 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,99 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 851'168 Stück gehandelt.

Am 06.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 27,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 09.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 890.37 Mio. USD im Vergleich zu 598.98 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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