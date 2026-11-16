Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 19,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 18,72 USD. Bei 18,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 350'543 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD an. Mit einem Zuwachs von 115,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 38,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.11.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,65 Prozent auf 890.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,892 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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