|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 19,00 USD abwärts.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 19,00 USD. Die Abwärtsbewegung der Hims Hers Health-Aktie ging bis auf 18,72 USD. Bei 18,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 350'543 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Am 06.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,98 USD an. Mit einem Zuwachs von 115,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 38,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.11.2026 hat Hims Hers Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,65 Prozent auf 890.37 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 598.98 Mio. USD erwirtschaftet worden.
In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,892 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt
Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hims & Hers Health
|
16:29
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health schiebt sich am Freitagabend vor (finanzen.ch)
Analysen zu Hims & Hers Health
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.