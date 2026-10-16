Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend mit roter Tendenz

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 28,04 USD. Bei 28,04 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 941'522 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,59 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 55,91 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 13,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 104,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Hims Hers Health 753.21 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hims Hers Health einen Verlust von -0,589 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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