Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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16.10.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Freitagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 29,32 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 29,32 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 356'163 Hims Hers Health-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,59 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Gewinne von 116,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 53,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Hims Hers Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hims Hers Health 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,17 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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