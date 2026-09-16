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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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16.09.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend mit Kursplus

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Mittwochabend mit Kursplus

Die Aktie von Hims Hers Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 28,44 USD.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 28,44 USD. Die Hims Hers Health-Aktie legte bis auf 28,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 489'197 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 129,57 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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