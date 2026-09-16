Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Hims Hers Health-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,86 USD an der Tafel. Bei 27,95 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 208'599 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 65,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 134,35 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Hims Hers Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,589 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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