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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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15.10.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Kurseinbussen

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 27,01 USD.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 27,01 USD abwärts. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,33 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,68 USD. Der Tagesumsatz der Hims Hers Health-Aktie belief sich zuletzt auf 344'300 Aktien.

Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,73 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Mit einem Kursverlust von 49,13 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,589 USD je Aktie in den Hims Hers Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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