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15.09.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Abend ins Minus

Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Abend ins Minus

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 28,27 USD abwärts.

Hims & Hers Health
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Das Papier von Hims Hers Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 28,27 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 27,80 USD. Bei 28,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 524'141 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 130,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 51,40 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.08.2026 lud Hims Hers Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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